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Песков отказался комментировать намерения Rambler прекратить уголовное дело против Nginx

При этом он отметил, что в Кремля очень внимательно следят за ситуацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать намерения Rambler прекратить уголовное дело против Nginx.

"Мы очень внимательно следим [за этим делом], но не считаем себя вправе это комментировать", - сказал он журналистам.

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Пресс-служба Rambler вечером 16 декабря сообщила, что совет директоров компании предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx. Кроме того, совет директоров решил поручить менеджменту компании просить правоохранительные органы РФ о прекращении возбужденного ранее уголовного дела.

Rambler Group ранее заявляла о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, который разработал бывший сотрудник компании Игорь Сысоев.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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