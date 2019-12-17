Песков отказался комментировать намерения Rambler прекратить уголовное дело против Nginx

"Мы очень внимательно следим [за этим делом], но не считаем себя вправе это комментировать", - сказал он журналистам.

В чем суть спора?

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

Пресс-служба Rambler вечером 16 декабря сообщила, что совет директоров компании предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx. Кроме того, совет директоров решил поручить менеджменту компании просить правоохранительные органы РФ о прекращении возбужденного ранее уголовного дела.

Rambler Group ранее заявляла о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, который разработал бывший сотрудник компании Игорь Сысоев.