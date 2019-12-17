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В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.

"Украина за пять лет по самым скромным подсчетам экспертов переплатила почти $1,5 млрд за так называемый "европейский" газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", - сказал депутат.

Деркач пояснил, что "Нафтогаз" заявляет о приобретении так называемого "европейского газа", однако на самом деле речь идет о российском газе, который пересекает западную госграницу Украины, чаще всего со Словакией, и возвращается в страну как "европейский".

Депутат сообщил, что за 3,5 года (в период с 2015 по 2018 годы) средняя цена газа в Европе составляла около $210 за тысячу кубометров, тогда как "Нафтогаз" приобретал его по средней цене в $245, так что разница составила $35 за тысячу кубометров. А с июля 2018 года по апрель 2019 года средняя цена газа в ЕС была $238,5 за тысячу кубометров, в то время как Украина импортировала ресурс по $288,5 в среднем, и переплата составила $50 за тысячу кубов.

"Российским газом в основном торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством "Нафтогаза", торгуют с прибылью для себя под ширмой энергонезависимости и прикрытием представителей США", - заявил парламентарий. По его мнению, это следует рассматривать как государственную измену.

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Украина
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