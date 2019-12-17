Медведев исключил главу ФАС из состава правкомиссии по импортозамещению

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев исключил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева из состава правительственной комиссии по импортозамещению. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснил ТАСС представитель антимонопольного ведомства, главу ФАС исключили по его просьбе.

"ФАС - надзорный орган, и мы хотели избежать конфликта интересов при голосовании. При этом мы будем по-прежнему получать информацию с комиссии, но не будем принимать участие в голосовании", - добавили в ФАС.

Правительственная комиссия по импортозамещению была образована в августе 2015 года. Она образована для обеспечения согласованных действий органов федеральной и региональной исполнительной власти с органами местного самоуправления и организациями в целях реализации государственной политики в сфере импортозамещения. Правительственная комиссия по импортозамещению должна обеспечивать снижение зависимости отраслей промышленности РФ от импорта, а также выводить российские товары на внешние рынки и обеспечивать их международную конкурентоспособность.

В состав комиссии входят премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер Алексей Гордеев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минкомсвязи Константин Носков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, глава Минздрава Вероника Скворцова, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров и глава Минстроя Владимир Якушев.