Госдума приняла во II чтении законопроект об электронной подписи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ, инициированный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, является частью пакета законопроектов по совершенствованию правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика".

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. В частности, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки. При подписании документов электронной подписью юрлицами и ИП должны будут использоваться одновременно две электронной подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

По словам члена Совета Федерации Владимира Кравченко, одного из авторов законопроекта, собственный капитал удостоверяющих центров должен увеличиться с 7 млн до 500 млн и 1 млрд рублей, размер страховой ответственности деятельности УЦ - с 30 млн до 300 млн и 500 млн рублей, срок аккредитации сокращается с пяти до трех лет.

Поправки ко второму чтению

Правительственные поправки, принятые во втором чтении документа, уточняют статус квалифицированных сертификатов как официального документа, устанавливают принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также - использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации. Также предусматривается создание при ФНС особо доверенных специальных агентов из числа аккредитованных удостоверяющих центров, которые должны отвечать повышенным требованиям, при этом сами требования отнесены на подзаконный уровень. Также установлена возможность на государственных удостоверяющих центрах - помимо ФНС, Казначейства и ЦБ - в переходный период получать аккредитацию без требований к финансовой составляющей, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством.

Заключение о соответствии удостоверяющего центра требованиям, установленным законом, направляется уполномоченным федеральным органом в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия соответствующего решения, в правительственную комиссию, уполномоченную на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров. Положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений утверждаются правительством РФ. Не менее 30% членов правительственной комиссии должны быть представителями автономной некоммерческой организации, на которую в соответствии с решением правительства РФ возложены функции по мониторингу развития и формированию прогнозов развития цифровой экономики и цифровых технологий.

Государственные органы, осуществляющие функции удостоверяющих центров, имеют право получить аккредитацию удостоверяющего центра в течение двух лет со дня официального опубликования закона. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня опубликования.