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Посол РФ: Москва придерживается пакетного принципа в реализации дорожных карт с Минском

Дмитрий Мезенцев отметил, что льготный режим при реализации всего пакета дорожных карт должен быть одинаковый и для российского, и белорусского производителя

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Льготные режимы для работы белорусских и российских производителей на рынках двух стран возможны при реализации всего пакета дорожных карт. Об этом заявил журналистам во вторник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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"Позиция единая: льготный режим при реализации всего пакета дорожных карт должен быть одинаковый для российского и белорусского производителя", - отметил российский посол по итогам посещения ОАО "Минский автомобильный завод".

Мезенцев уточнил, что речь идет о пакетном принципе реализации дорожных карт. "То есть одна карта или десять карт не вырываются из всего пакета предложений, это взаимоувязанные подходы. В том числе и на основе унификации или сближения национального законодательства, той нормативной базы, без объединения подходов в рамках совершенствования которой невозможно говорить о едином льготном режиме", - сказал посол РФ в Белоруссии.

Мезенцев напомнил, что в "последние месяцы идет плотная содержательная работа, посвященная 31 дорожной карте, которые касаются различных сфер экономического взаимодействия". В частности, сказал посол, подходы сторон в рамках формирования единой промышленной политики предусматривают взаимодействие в сфере производителей грузового транспорта. "Очень важно, что запросы, которые обозначают российские субъекты федерации на поставку автотехники, могут быть здесь на минской площадке удовлетворены", - отметил Мезенцев.

Он напомнил, что в сентябре 2019 года премьер-министрами двух стран была парафирована программа действий по дальнейшей интеграции "как базовый стартовый документ, который лежит в основе этой интеграционной работы".

"Соревновательность - подпишем мы на этой неделе или на следующей [программу интеграции] - она, наверное, важна. Но очень важно в борьбе за выигрыш недели или дня не упустить содержательность подходов, интересы сторон", - считает Мезенцев. "Тем более, что единство подходов должно быть безусловным учетом интересов Белоруссии и России, в том числе в промышленной политике. Убежден, что так и будет", - указал посол РФ в Белоруссии.

В настоящее время Белоруссия и РФ работают над согласованием дорожных карт по интеграции. До последнего времени оставались несогласованными 8 из 31 карты, в том числе в сфере нефти и газа. 20 декабря в Санкт-Петербурге президенты двух стран планируют обсудить ход интеграционной работы.

Цены на газ

Вопрос определения цены на российский газ для Белоруссии не следует рассматривать в контексте подготовки дорожных карт, стороны придут к консенсусу по этому вопросу в ближайшее время, добавил Мезенцев.

"Цена на газ на следующий год - это не вопрос той или иной дорожной карты. Сегодня дорожные карты объединяют макроусловия, базовые принципы формирования единой экономической, промышленной, сельскохозяйственной, тарифной, таможенной политики", - сказал посол РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

Мезенцев отметил, что "вопрос учета запросов белорусской стороны очень важен и для российской стороны". "Самым внимательным образом, в том числе Министерство энергетики России, компании-партнеры, относятся к тому запросу, который обозначают белорусские друзья", - подчеркнул российский посол. Он убежден, что "взаимоприемлемый формат поддержки белорусских коллег будет в самое ближайшее время найден".

8 декабря по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии. По его словам, в ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас белорусская сторона покупает газ за $127 за 1 тыс. куб. м, но хочет снизить стоимость до уровня близлежащей Смоленской области плюс транспортировка. Семашко также отметил, что уже в 2020 году цена газа должна снижаться, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства.

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