Минвостокразвития ожидает введение преференций для инвесторов в Арктике летом 2020 года

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктической зоне РФ планируется внести в Госдуму в феврале 2020 года. Об этом сообщил во вторник замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, добавив, что вступление в силу законодательной инициативы стоить ожидать в июле 2020 года.

"До 6 февраля мы ожидаем, что пакет поступит на рассмотрение в Государственную Думу. Пакет подлежит обязательному рассмотрению в законодательных собраниях субъектов РФ. Просьба к субъектам РФ заранее подготовить проекты отзывов, мы просим это сделать к 1 февраля, для того, чтобы после внесения в Думу мы могли пойти по ускоренным процедурам и рассмотреть законопроект до апреля следующего года. Мы ожидаем, что система преференций вступит в силу в июле следующего года", - сказал Крутиков.

В конце октября министр энергетики Александр Новак сообщил, что министерства подготовили и согласовали предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Правительство обсуждало льготы для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширение на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД).

Льготы для Арктики

По данным газеты "Коммерсантъ", в середине октября Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов о поддержке инвесторов арктической зоны. Основной законопроект касается поддержки резидентов арктической зоны, в частности, предполагает введение пониженного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для арктических проектов.

Еще один документ предусматривает льготы только для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова "Восток ойл" по освоению месторождений Таймыра. Речь идет об обнулении ставки НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что правительство предлагает альтернативные варианты льгот для нефтегазовых проектов в Арктике. Соответствующая инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы Минвостокразвития Александра Козлова, речь шла об экспериментальном нефтяном налоге для новых проектов и о бюджетных субсидиях для старых проектов.

В настоящее время в России действует мораторий на предоставление новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

В новость были внесены изменения (17:12 время мск) — добавлены подробности по тексту.