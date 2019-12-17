{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

И.о. гендиректора "Метростроя" назначили Сергея Харлашкина

Он является председателем городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров генподрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой" - утвердил во вторник на должность исполняющего обязанности генерального директора компании Сергея Харлашкина, который занимает пост председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему

В компании также приняли решение провести 20 февраля 2020 года внеочередное общее собрание акционеров "Метростроя", которое решит вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего генерального директора организации Николая Александрова, арестованного по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Сумма ущерба от растраты денежных средств, принадлежащих "Метрострою", по данным следствия, составила 178 млн рублей.

"По итогам заседания приняты следующие решения: образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО "Метрострой" в лице Харлашкина Сергея Викторовича с 19 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении, распространенном во вторник.

Харлашкин возглавляет КРТИ с августа 2014 года. Пока по данным пресс-службы комитета, он пока не направлял заявление об увольнении.

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. В конце декабря прошлого года долги были погашены перед более чем 6,5 тыс. сотрудников компании, а также ее подрядных организаций.

По данным системы СПАРК, 25% в уставном капитале ОАО "Метрострой" принадлежат ГУП "Петербургский метрополитен", 21% - комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, 13,6% находятся в собственности бывшего генерального директора компании Вадима Александрова, 24,9% - действующего генерального директора компании Николая Александрова (сын Вадима Александрова).

В новость внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Верховный суд поддержал ограничение применения ст. 210 УК РФ к предпринимателям
Позиция ВС заключается в том, что в статье можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ее действия на руководителей и сотрудников организации, которая осуществляет обычную экономическую деятельность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС