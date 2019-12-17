И.о. гендиректора "Метростроя" назначили Сергея Харлашкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров генподрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой" - утвердил во вторник на должность исполняющего обязанности генерального директора компании Сергея Харлашкина, который занимает пост председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В компании также приняли решение провести 20 февраля 2020 года внеочередное общее собрание акционеров "Метростроя", которое решит вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего генерального директора организации Николая Александрова, арестованного по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Сумма ущерба от растраты денежных средств, принадлежащих "Метрострою", по данным следствия, составила 178 млн рублей.

"По итогам заседания приняты следующие решения: образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО "Метрострой" в лице Харлашкина Сергея Викторовича с 19 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении, распространенном во вторник.

Харлашкин возглавляет КРТИ с августа 2014 года. Пока по данным пресс-службы комитета, он пока не направлял заявление об увольнении.

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. В конце декабря прошлого года долги были погашены перед более чем 6,5 тыс. сотрудников компании, а также ее подрядных организаций.

По данным системы СПАРК, 25% в уставном капитале ОАО "Метрострой" принадлежат ГУП "Петербургский метрополитен", 21% - комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, 13,6% находятся в собственности бывшего генерального директора компании Вадима Александрова, 24,9% - действующего генерального директора компании Николая Александрова (сын Вадима Александрова).

В новость внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности