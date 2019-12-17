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Россия получила право поставок говядины в Марокко

Экспорт российской говядины может начаться с предприятий, ранее прошедших инспекцию марокканской ветеринарной службы с положительным результатом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские производители получили право поставлять говядину на рынок Марокко. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По итогам продолжительной работы, которая велась с 2016 г. между Россельхознадзором и компетентным органом Марокко, завершена процедура допуска российской говядины в Королевство Марокко", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, марокканская сторона подписала ветеринарный сертификат на поставки из России мяса крупного рогатого скота.

Экспорт российской говядины может начаться незамедлительно с предприятий, ранее прошедших инспекцию марокканской ветеринарной службы с положительным результатом, добавили в ведомстве.

Теги
РоссияМарокко
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