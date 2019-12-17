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Глава Минпромторга назвал цену нефти выше $70 дестимулирующей для экономики России

Денис Мантуров считает комфортной стоимость барреля от $40 до $60

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает комфортной для России цену на нефть в $40-60 за баррель, стоимость нефти выше $70 не будет стимулировать развитие несырьевого сектора промышленности. Такое мнение министр высказал, выступая во Всероссийской академии внешней торговли.

"Она [нынешняя цена нефти], на самом деле, как я уже сказал, выгодна для нас с точки зрения пополнения бюджета. Все, что больше $70 - это уже разврат, это будет как раз дестимулировать нашу экономику вкладывать средства и развивать несырьевые неэнергетические направления", - сказал Мантуров.

"А все, что в промежутке находится, от $40 до $60 - с одной стороны, мы четко вписываемся в заданные параметры наполнения бюджета, и плюс мы еще закладываем в Фонд национального благосостояния", - добавил он.

Федеральный бюджет РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сверстан, исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в ФНБ. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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