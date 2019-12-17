В Eurogas надеются на достижение газового соглашения между РФ и Украиной

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Европейский союз газовой промышленности Eurogas надеется, что РФ и Украина при содействии Еврокомиссии достигнут соглашения по газу и его транзит в Европу прерываться не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Eurogas Джеймс Уотсон.

"Очень важно, чтобы соглашение (по транзиту газа - прим. ТАСС) было достигнуто и этой зимой Европа не столкнулась с перебоями в поставках. Мы надеемся, что с помощью Европейской комиссии Россия и Украина придут к соответствующему соглашению и позаботятся о том, чтобы газ продолжал поступать", - отметил Уотсон.

Говоря о других возможностях обеспечения газом, глава Eurogas отметил, что Европа имеет диверсифицированные источники поставок газа. "В дополнение к традиционным поставщикам, таким как Россия и Норвегия, СПГ теперь поставляется в Европу со всего мира: Катар, Азербайджан, США и других стран. Создавая газовую инфраструктуру, Европа сформировала очень устойчивую систему с многочисленными поставщиками", - добавил Уотсон.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между российской и украинской компаниями.