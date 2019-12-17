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Газовый конфликт России и Украины

В Eurogas надеются на достижение газового соглашения между РФ и Украиной

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне запланирован на 19 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Европейский союз газовой промышленности Eurogas надеется, что РФ и Украина при содействии Еврокомиссии достигнут соглашения по газу и его транзит в Европу прерываться не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Eurogas Джеймс Уотсон.

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"Очень важно, чтобы соглашение (по транзиту газа - прим. ТАСС) было достигнуто и этой зимой Европа не столкнулась с перебоями в поставках. Мы надеемся, что с помощью Европейской комиссии Россия и Украина придут к соответствующему соглашению и позаботятся о том, чтобы газ продолжал поступать", - отметил Уотсон.

Говоря о других возможностях обеспечения газом, глава Eurogas отметил, что Европа имеет диверсифицированные источники поставок газа. "В дополнение к традиционным поставщикам, таким как Россия и Норвегия, СПГ теперь поставляется в Европу со всего мира: Катар, Азербайджан, США и других стран. Создавая газовую инфраструктуру, Европа сформировала очень устойчивую систему с многочисленными поставщиками", - добавил Уотсон.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между российской и украинской компаниями.

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Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Ранее во вторник бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.

Eurogas - это ассоциация, представляющая европейский сектор оптовой, розничной торговли и распределения газа. Она была основана в 1990 году. В настоящее время в Eurogas входят 48 компаний и ассоциаций из 22 стран, среди которых Российское газовое общество, Engie, Eni, RWE, GasTerra, "Нафтогаз Украины", Shell Energy Europe и др.

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УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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