Орешкин допустил, что рост экономики России может достичь 2% и без структурных реформ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики могут достичь 2% даже без структурных реформ, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с членами Совета Федерации.

"Несмотря на то, что рост несколько восстановился под конец года, в целом, это действительно очень невысокие темпы - 1,3%. Инфляция у нас серьезно замедлилась, к концу года будет 3%, уйдет ниже 2,5% в первом квартале. Это нам показывает, что есть определенное пространство для разгона спроса в экономике. И расти мы можем даже без каких-то структурных изменений, расти можем быстрее, как минимум, на уровне 2%, не меньше", - сказал Орешкин.

При этом он отметил необходимость проведения структурных реформ в разных сферах.

Министр также напомнил, что в этом году "мировая экономика растет самыми слабыми темпами с 2009 года, с мирового финансового кризиса", чему способствовали торговые войны и другие негативные факторы.

"Это тоже влияет на нас", - подчеркнул Орешкин. "Если посмотреть показатели нашего экспорта, то мы видим, что у нас [рост] в реальном выражении 1%. Мы видим проблемы с поставками удобрений, в обрабатывающей промышленности спрос, особенно в Европе, слабее, чем был раньше", - добавил министр.