{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орешкин допустил, что рост экономики России может достичь 2% и без структурных реформ

Инфляция серьезно замедлилась, отметил глава Минэкономразвития

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики могут достичь 2% даже без структурных реформ, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с членами Совета Федерации.

"Несмотря на то, что рост несколько восстановился под конец года, в целом, это действительно очень невысокие темпы - 1,3%. Инфляция у нас серьезно замедлилась, к концу года будет 3%, уйдет ниже 2,5% в первом квартале. Это нам показывает, что есть определенное пространство для разгона спроса в экономике. И расти мы можем даже без каких-то структурных изменений, расти можем быстрее, как минимум, на уровне 2%, не меньше", - сказал Орешкин.

При этом он отметил необходимость проведения структурных реформ в разных сферах.

Министр также напомнил, что в этом году "мировая экономика растет самыми слабыми темпами с 2009 года, с мирового финансового кризиса", чему способствовали торговые войны и другие негативные факторы.

"Это тоже влияет на нас", - подчеркнул Орешкин. "Если посмотреть показатели нашего экспорта, то мы видим, что у нас [рост] в реальном выражении 1%. Мы видим проблемы с поставками удобрений, в обрабатывающей промышленности спрос, особенно в Европе, слабее, чем был раньше", - добавил министр.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Rambler начал процедуру расторжения договора с Lynwood после иска к Nginx
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС