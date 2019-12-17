Rambler начал процедуру расторжения договора с Lynwood после иска к Nginx

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Rambler Group начала процедуру расторжения договора с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Rambler Group в соответствии с распоряжением совета директоров приступила к процессу расторжения договора с компанией Lynwood. После этого мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой прекратить возбужденное ранее уголовное дело и свяжемся с основателями Nginx и представителями компании F5 для проведения совместных консультаций по урегулированию ситуации", - сообщили там.

Накануне, 16 декабря, по итогам заседания внеочередного совета директоров менеджменту Rambler было поручено обеспечить расторжение договора с Lynwood. Также менеджменту компании и Lynwood поручено обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении компании Nginx. Кроме этого, совет директоров поручил менеджменту ознакомить основателей компании Nginx и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Rambler и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации.