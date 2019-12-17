В России подорожают автомобили Volvo

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Цена автомобилей Volvo в России в 2020 году вырастет из-за изменения утилизационного сбора на импортируемые в Российскую Федерацию новые транспортные средства. Подорожать машины данной марки максимально могут на 110 тыс. рублей, сообщается во вторник на сайте российского дилера Volvo - ООО "Вольво Карс".

"Изменение утилизационного сбора на импортируемые в Российскую Федерацию новые автомобили, объявленное с 1 января 2020 года, отразится на рекомендованных розничных ценах всех новых легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников Volvo на территории страны", - говорится в сообщении компании.

В зависимости от модели и комплектации автомобиля, увеличение рекомендуемых розничных цен составит от 30 тыс. рублей до 110 тыс. рублей. Так, модель V60 Cross Country с начала года подорожает на 30 тыс. рублей. S60, S90, V90 Cross Country, XC40 и XC90 - на 80 тыс. рублей, а XC60 - на 110 тыс. рублей.

Решение об увеличении утилизационного сбора было принято правительством России в конце ноября 2019 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным - в среднем на 10,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1 литра до 2 литров достиг 12,4%.

О сборе

Утилизационный сбор был введен в 2012 году, одновременно со снижением ввозных пошлин на автомобили и вступлением России во Всемирную торговую организацию. Почти все российские производители авто получают субсидии, сопоставимые с размером сбора.

В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 г. - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.