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Группа "Сафмар" и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман отметил, что не может сообщить подробности из-за соглашения о неразглашении

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.

"Forbes и "Сафмар" не имеют друг к другу претензий. Все споры сняты в досудебном порядке. Подробностей никаких дать не могу в связи с подписанным соглашением о неразглашении", - сказал собеседник ТАСС.

В "Сафмар" ТАСС подтвердили отзыв исков "в связи с достижением соглашения, которое устраивает обе стороны".

Исковое заявление "Сафмар" о защите деловой репутации поступило в Арбитражный суд города Москвы 10 декабря. В нем группа требовала удалить опубликованную редакцией Forbes статью от 11 октября, содержащую якобы недостоверную информацию.

В октябре издатель русской версии Forbes также подал к "Сафмару" иск о защите деловой репутации. Как сообщал ТАСС Озман, издание просило обязать компанию удалить с сайта сведения, "не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию" журнала, а также разметить опровержение.

11 октября на сайте журнала со ссылкой на источники появилась публикация, в которой утверждалось, что совокупный долг компаний, по мнению издания, связанных с владельцем группы "Сафмар" Михаилом Гуцериевым и его родственниками, достиг почти 1 трлн рублей. В "Сафмаре" заявили, что группа и лично Гуцериев не имеют отношения к долгам упомянутых в материале банков, их акционеров и топ-менеджеров и назвали приведенные в статье данные "ложью и дискредитацией группы". В компании также сообщили, что прекращают любые контакты с Forbes и оставляют за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации.

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