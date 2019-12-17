Секретариат энергосообщества ЕС признал завершенным создание ГТС на Украине

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Секретариат энергосообщества ЕС заявил, что создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине завершено. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе.

"Согласно заключению, принятому сегодня в рамках Третьего энергетического пакета, секретариат подтвердил, что созданная компания-оператор газотранспортной системы (ГТС) на Украине отделена [от "Нафтгаза"] в соответствии с требованиями европейского права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая компания-оператор начнет действовать с 1 января 2020 года.

13 декабря Еврокомиссия в ежегодном докладе об имплементации Соглашения об ассоциации и реформ на Украине указала, что разделение активов "Нафтогаза" (unbundling - подразумевает выделение из активов энергокомпании отдельного оператора ГТС в соответствии с нормами третьего энергопакета ЕС, которые Украина обязалась соблюдать - прим. ТАСС) должно быть завершено до конца 2019 года.