Около 100 млн рублей направят в Подмосковье на поддержку соцпредпринимателей в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют направить в 2020 году порядка 100 млн рублей на субсидии для предпринимателей, реализующих на территории региона социально ориентированные проекты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В следующем году программа субсидирования соцпредпринимателей сохранится в прежнем объеме - на эти цели в бюджете заложено 100 млн рублей. Также предприниматели смогут воспользоваться традиционными мерами поддержки, действующими в Московской области. Это льготное кредитование от областного фонда микрофинансирования, которое с этого года увеличилось до 5 млн рублей. Это налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей, а также ряд других программ, которые доступны для социального бизнеса в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

В пресс-службе отметили, что в текущем году субсидии от регионального правительства получили 96 подмосковных компаний.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, программа поддержки социального предпринимательства действует в Московской области пять лет. За это время субсидии смогли получить около 540 предпринимателей, а общая сумма поддержки составила 530 млн рублей.

Субсидирование социально ориентированных проектов малого и среднего бизнеса осуществляется по таким направлениям, как социальное обслуживание, здравоохранение, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, создание и развитие детских центров, производство и реализация медицинской техники.