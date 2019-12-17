Россия обсуждает с Таиландом поставку двух SSJ-100 в бизнес-версии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия обсуждает с Таиландом поставку двух дополнительных самолетов SSJ-100 в бизнес-комплектации, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Они заявляют еще дополнительно, может быть парочку возьмут", - сказал он.

"Скорее всего, да, такой же комплектации", - ответил он на вопрос, идет ли речь о поставках бизнес-версии самолета.

В 2016 году "Гражданские самолеты Сухого" передали ВВС Таиланда два самолета SSJ-100 в VIP-компоновке. Переданные воздушные судна предназначены для перевозки первых лиц государства и высшего командования ВВС Таиланда.

Таиланд стал первым иностранным заказчиком SSJ-100 в бизнес-компоновке.