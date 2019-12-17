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Налоговые отчисления портового терминала в Усть-Луге составят 2 млрд рублей в год

Стоимость инвестиций в проект оценивается в 46,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Ленинградской области от многопрофильного транспортно-перевалочного комплекса Lugaport в порту Усть-Луга, вывод на проектную мощность которого запланирован на 2024 год, составят более 2 млрд рублей в год. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.

Ежегодный объем перевалки порта при полной загрузке составит около 25 млн тонн генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых грузов. Стоимость инвестиций в проект, который создаст свыше 700 новых рабочих мест, оценивается в 46,5 млрд рублей.

"Терминал Lugaport будет отчислять в бюджет Ленобласти свыше 2 млрд рублей ежегодно. Также реализация проекта предполагает создание соответствующей социальной инфраструктуры - жилые дома для рабочих, детские сады, спортивные и оздоровительные объекты", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС в сентябре президент компании "Новотранс" Константин Гончаров, предварительная грузовая база терминала уже сформирована. В августе "Новотранс" совместно с компанией "Усть-Луга" приступила к созданию искусственных земельных участков под строительство морских терминалов комплекса генеральных грузов.

Проект универсального торгового терминала входит в проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением правительства РФ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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