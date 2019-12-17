В Росатоме заявили, что России понадобится еще одна крупная судоверфь помимо "Звезды"

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. России дополнительно к судоверфи "Звезда" может понадобиться еще одна верфь для развития крупнотоннажного строительства. Об этом сообщил заместитель гендиректора Росатома - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики.

"Сейчас работаем активно с Минпромторгом. Проблему вы отлично знаете - что крупнотоннажное строительство сегодня ведет только "Звезда" и, может быть, завод в Керчи, где свои ограничения из-за соответствующих проблем. И фактически такой набор судов арктического класса надо действительно - то ли, может, в какую-то подпрограмму отдельную выделить, то ли еще что-то. Но ощущение, что без еще одной верфи серьезной, не знаю, на западе или где-то, вряд ли (можно) эту задачку решить", - сказал он, отметив, что в противном случае придется все объекты в большом объеме размещать уже на западных верфях.

"Потому что у нас просто построить судно в 70-100 тыс. тонн - технологических мощностей таких нет", - пояснил Рукша.

Головной ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее в интервью ТАСС говорил, что Росатом оценивает стоимость создания первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей.

Финансирование строительства головного ледокола проекта будет вестись за счет федерального бюджета. Предполагаемая предельная стоимость "Лидера", согласно проекту постановления, опубликованному в конце августа, составляет 127,577 млрд рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. т стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.