Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

ТАСС, 18 декабря. Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI , показанном в эфире в среду.

"С того момента, как [ЕС] ввел санкции, $8,5 млрд было потеряно, - сказал он. - Россия была вторым нашим по величине торговым партнером до того, как были введены санкции. Мы, конечно, потеряли очень много экспортных возможностей".

При этом Сийярто отметил, что Венгрия никогда не нарушала европейское единство по вопросу санкций и не собирается этого делать в будущем. "Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу", - добавил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.