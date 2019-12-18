"Известия": министерства предложили объемы снижения доли РФ в госактивах по приватизации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Отраслевые министерства на совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова выступили с предложениями конкретных показателей сокращения доли государства в компаниях, которые войдут в план приватизации на 2020-2022 годы. Об этом в среду сообщает издание "Известия" .

По информации издания, новый план предполагает сокращение доли государства в уставном капитале РЖД со 100% до 75% плюс одна акция посредством эмиссии ценных бумаг, а также продажи государственного пакета акций.

Отмечается, что с помощью дополнительной эмиссии ценных бумаг государство сможет снизить свое участие до 50% плюс одна акция в Россельхозбанке, который в настоящее время принадлежит правительству, а также в "Почте России". Более того, 25% уставного капитала будет приватизировано в госкорпорации "ДОМ.РФ", а также "Росагролизинге". При этом, приватизацию посредством продажи государственного пакета ценных бумаг планируется осуществить в Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и "Росгеологии" - со 100% до 75% плюс одна акция. Государство также уменьшит участие в "Русгидро" - с 60,56% до 50% плюс одна акция.

Приватизацию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) предлагается осуществить в два этапа: до 75% на первом этапе и 50% плюс одна акция на втором. Доля государства в "Российских ипподромах" также будет снижена до 50%, а в "Россетях" - до 75% плюс одна акция. При этом доля государства в "Аэрофлоте" снизится незначительно - с 51,17% до 50% плюс одна акция. Что касается аэропорта Шереметьево и Объединенной зерновой компании (ОЗК), то доля РФ будет уменьшена до 25% плюс одна акция.

Полностью выйти из уставного капитала РФ может в случае Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и "Продинторга".

О плане приватизации

Пока программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в таких компаниях, как "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания". По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, ведомство прорабатывает дополнительный перечень активов, которые можно было бы предложить рынку.

Силуанов ранее заявлял, что правительство РФ подготовит "более амбициозный" план приватизации федерального имущества. Это необходимо не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.