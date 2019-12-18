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Глава МИД Венгрии считает нечестным называть "Турецкий поток" только российским проектом

Петер Сийярто отметил, что большинство участвующих в проекте стран - члены НАТО

ТАСС, 18 декабря. Газопровод "Турецкий поток" не должен рассматриваться только как проект, реализующийся в интересах России, это несправедливо по отношению к другим странам, участвующим в проекте. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя высказывание бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, что Россия продвигает в Европе свои интересы в сфере энергетики, которые могут быть невыгодны европейским странам.

"Рассматривать "Турецкий поток" как проект, в котором доминирующую роль играет Россия, - неправильно", - сказал он в интервью телеканалу RTVI, показанном в эфире в среду. - Давайте посмотрим на вовлеченные [в проект] страны: Россия, Турция - член НАТО, Болгария - член ЕС и НАТО, Сербия - кандидат на вступление в ЕС, Венгрия - член ЕС и НАТО. Большинство участвующих [в проекте] стран - члены НАТО. Смотреть на него только как на российский проект - нечестно".

Как отметил Сийярто, его основные интересы заключаются в том, чтобы обеспечить поставки газа в Венгрию. "Как я могу это сделать? Я веду переговоры с Россией, с Турцией, с Болгарией, с Сербией, чтобы построить этот новый маршрут. - пояснил он. - Что я могу сделать в этой ситуации как министр, отвечающий за переговоры по энергетике? Вести переговоры с Россией о будущих поставках газа. Почему? Потому что больше нет других возможностей".

"Мы [страны Центральной Европы] должны обеспечить поставки газа, мы должны обеспечить нашу безопасность, и это очевидно, что нам необходимо вести диалог с Россией", - добавил министр.

Ранее сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Теги
БолгарияСШАТурцияРоссияВенгрияСербия
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