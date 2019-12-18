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Санкции в отношении России

Торговая палата США предостерегла сенаторов от санкций в отношении суверенного долга РФ

В организации считают, что США следует прибегать к рестрикциям против других стран, когда есть "шансы на успех" в том, что касается изменения их политики

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Торговая палата США полагает, что американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае принятия законопроекта, который, в частности, обязывает Вашингтон ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте данной некоммерческой организации.

Как следует из документа, Торговая палата США направила письмо, в котором приведены ее рекомендации, в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. В нем в течение суток, как ожидается, будет рассмотрен данный законопроект.

Торговая палата, в частности, рекомендует сенаторам "пересмотреть законопроект и доработать его, чтобы избежать причинения серьезного экономического ущерба компаниям США и конкурентоспособности страны на мировом уровне без значимого содействия американским интересам в сфере внешней политики". В организации полагают, что США следует прибегать к санкциям против других стран, когда есть "шансы на успех" в том, что касается изменения их политики. Представители палаты также советуют законодателям не поддерживать введение рестрикций, если это может повлечь за собой "ослабление влияния США".

Ущерб американскому бизнесу

В письме подчеркивается, что введение Соединенными Штатами рестрикций против суверенного долга России помешает "банкам США оказывать услуги их американским корпоративным клиентам, работающим в РФ". В организации уверены, что указанные санкции не нанесут значимого ущерба России в том, что касается возможности привлекать средства.

Торговая палата констатирует, что в случае принятия законопроекта в текущем виде американскому бизнесу придется отказаться от инвестиций в любые энергетические проекты с российским госучастием. Из-за этого компаниям США придется выйти примерно из 100 проектов, распродав часть активов по сниженным ценам. Представители организации также отмечают, что в документе отсутствуют четкие формулировки относительно запрета на транзакции с "российскими структурами с госучастием".

Агентство Bloomberg сообщило, что Американский институт нефти также направил письмо в указанный комитет Сената Конгресса США. Представители этой организации призвали сенаторов не поддерживать упомянутый законопроект. "Многие американские и западные компании опасаются, что им будет нанесен непреднамеренный урон из-за избыточных санкций, о которых идет речь в законопроекте", - говорится в послании. Данные рестрикции "могут создать трудности для энергетических компаний, работающих по всему миру", подчеркивают в Американском институте нефти.

Антироссийские инициативы

Законопроект под называнием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" был внесен в Конгресс США в феврале. Часть рестрикций связана с приписываемым Вашингтоном Москве вмешательством в демократические процессы или выборы за рубежом. Россия многократно отвергала подобные обвинения в свой адрес. В случае одобрения законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Авторы документа, в частности, выступают за введение правила, согласно которому для выхода США из НАТО необходимо согласие двух третей американских сенаторов. Законодатели запрещают вашингтонской администрации покидать альянс, пока сенаторы не примут соответствующую резолюцию. В документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России.

В законопроекте говорится, что американский лидер должен ввести санкции против "политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности" в России, а также против тех, кто "сознательно совершает значительные финансовые операции с физическими лицами, поддерживающими российскую злонамеренную деятельность в киберпространстве". Сенаторы также требуют от вашингтонской администрации предоставлять доклады по различным вопросам, касающимся экономической, военной и политической деятельности РФ.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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