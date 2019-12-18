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Акции протеста в Гонконге

Уровень безработицы в Гонконге поднялся до 3,2% на фоне протестов

В первой половине года показатель не превышал 2,8%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Гонконге поднялся до 3,2% на фоне ухудшения экономической ситуации в этом специальном административном районе Китая из-за затяжных протестных акций. Об этом в среду сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на последние данные официальной статистики.

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В первой половине года показатель безработицы не превышал 2,8%. Он стал расти после охвативших город с начала лета антиправительственных волнений. За последние три месяца эта цифра возросла на 0,1 процентного пункта.

Худшая ситуация на рынке труда наблюдается в секторе общественного питания, розничной торговли, гостиничного бизнеса и туризма.

Охватившие Гонконг с июня массовые протесты против принятия законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай нанесли серьезный удар по местной экономике: в третьем квартале она вступила в стадию технической рецессии. Согласно правительственным прогнозам, по итогам 2019 года Гонконг впервые за последние 10 лет ждет сокращение экономического роста на уровне 1,3%.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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