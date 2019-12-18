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Бюджет Приморского края на 2020 год принят с дефицитом 4,8 млрд рублей

В 2020 году доходы региона по прогнозам составят 136,7 млрд рублей, а расходы - 141,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Приморья в среду приняли в третьем окончательном чтении законопроект о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. После первого чтения расходы и доходы увеличились на 12 млрд рублей за счет перечислений из федерального бюджета.

В рассмотренном в среду законопроекте доходы заложены на уровне 136,7 млрд рублей, а расходы по прогнозам составят 141,5 млрд рублей. Дефицит планируется покрыть за счет переходящих остатков с текущего года. Депутаты приняли бюджет единогласно 38 голосами.

"После первого чтения мы получили большие средства из федерального бюджета - порядка 12 млрд рублей, и распределили их практически по всем разделам и государственным программам в сторону увеличения расходов. Около 3,6 млрд рублей было добавлено на здравоохранение, 2,3 млрд рублей - на сферу образования, выросли и другие социальные расходы. Дорожный фонд также увеличился более чем на 2 млрд рублей, до 21 млрд", - пояснил ТАСС председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян.

На плановый период 2021 года параметры составили 128,9 млрд рублей доходов и 131 млрд рублей расходов с дефицитом 2 млрд рублей. На 2022 год доходы планируются на уровне 125,9 млрд рублей, расходы - 125,9 млрд рублей с дефицитом 84 млн рублей.

По словам председателя Заксобрания Александра Ролика, бюджет края на 2020 год сохраняет все социальные обязательства, взятые исполнительной властью в 2018-2019 годах.

В результате корректировок бюджета 2019 года в сентябре показатели главного финансового документа Приморья составили по доходам - 125,1 млрд рублей, по расходам - 142,7 с дефицитом в 17,6 млрд рублей, который покрывается за счет профицита бюджета 2018 года.

Теги
РоссияПриморский край
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