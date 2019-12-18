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В Эквадоре заявили, что заинтересованы в сохранении объемов поставок своих бананов в РФ

Ранее Россельхознадзор сообщил о возможном ограничении ввоза из этой страны растительной продукции в связи с обнаружением в продукции вредителя

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора заинтересовано в сохранении объемов и качества поставок бананов из южноамериканской республики в Россию и готово работать над решением имеющихся технических проблем. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте местного регулятора по вопросам зоо- и фитосанитарного контроля (Agrocalidad).

Россельхознадзор 27 ноября сообщил о возможном ограничении ввоза из Эквадора растительной продукции, включая бананы, основным поставщиком которых является эта страна - на нее приходится 96% импорта (почти 1,5 млн тонн в прошлом году). В ведомстве связали это с обнаружением в продукции вредителя - многоядной мухи-горбатки.

Как сообщает Agrocalidad, Эквадор обеспечивает контроль в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам (МСФМ) по всем 78 направлениям экспорта своих бананов. С 2014 года по ноябрь 2019 года республика продала за рубеж около 70 млн тонн данного вида фруктов, из которых более 7,8 млн тонн отправлено в Россию. Ни по одному из более 600 тыс. экспортных фитосанитарных сертификатов не было получено уведомлений об обнаружении вредителя Megaselia scalaris, заверяют в ведомстве.

Кроме того, по мнению Минсельхоза республики, "указанное насекомое не является банановым вредителем, и его непосредственный контакт с фруктами не подтверждается". В ведомстве указывают, что муха-горбатка не затронула плантации и не повлияла на качество бананов. "Она также не представляет никакого риска для здоровья человека", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Россельхознадзор вновь заявил об обнаружении в эквадорских бананах мухи-горбатки, подтвердив возможность ограничения ввоза данной продукции в РФ. Дальнейшие шаги по переговорному урегулированию этого вопроса в ведомстве увязывают с предоставлением Кито доказательств способности выполнять требования безопасности при поставках растительной продукции.

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ЭквадорРоссия
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