"Ъ": Минкомсвязь не поддерживает идею создания единого оператора дорожных камер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не поддержала проект создания единого федерального оператора по управлению дорожными камерами, на роль которого претендовала структура Ростеха - "ГЛОНАСС БДД". Об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

По информации издания, Минкомсвязь сделала вывод, что существующая рыночная схема является устоявшейся и конкурентной. Она привела к росту качества оборудования, а также снижению стоимости камер в три-четыре раза за последние пять лет. Благодаря этому, число фиксируемых нарушений возросло с трех до 27.

По этим причинам ведомство призывает сохранить существующую систему и отказаться от единого поставщика оборудования. Однако в целях ограничения рынка от недобросовестных компаний, целесообразно создать саморегулируемую организацию, которая объединит всех операторов.

В свою очередь, представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский пояснил, что ключевыми преимуществами существующего рынка является справедливая стоимость услуг и развитие отечественного производства. Извольский добавил, что руководству страны доложено о нецелесообразности переформатирования существующей системы.