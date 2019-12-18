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РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее говорил, что вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен после 1 января 2022 года
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия в качестве компенсации за налоговый маневр в 2019-2024 годах предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) обратный акциз. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на два источника.

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Отмечается, что отрицательным акцизом является налоговый вычет, который был введен для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года. О введении подобного акциза и для белорусской стороны ранее заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что белорусские предприятия начнут получать вычет, аналогичный российскому, когда две страны унифицируют налоговый кодекс в результате экономической интеграции.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко в свою очередь отметил, что вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен после 1 января 2022 года, когда налоговые законодательства двух стран будут унифицированы.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до $11 млрд, а в 2019 году и в 2020 году - по $400 млн.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияРоссия
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