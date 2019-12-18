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В Хабаровском крае одобрено более 50 заявок на ипотеку под 2% за первую неделю программы

Первый кредит планируется выдать уже на следующей неделе
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Банки в Хабаровском крае одобрили более 50 заявок на получение льготной ипотеки под 2% за первую неделю с начала ее действия, сообщается на сайте регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых для приобретения жилья на первичном рынке. Такое поручение глава государства дал по итогам Восточного экономического форума. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

"Жители Хабаровского края активно обращаются в банки-участники программы "Дальневосточная ипотека" за предоставлением жилищного кредита под 2% годовых. С момента старта инициативы в финансовых организациях региона уже одобрено более 50 заявок", - говорится в сообщении. Более 30 заявок одобрено в головном отделении Сбербанка по Хабаровскому краю, первый кредит планируется выдать уже на следующей неделе. Еще около 30 пакетов документов получили положительное заключение в банке ВТБ.

Заявки также принимаются и рассматриваются в Азиатско-Тихоокеанском банке, Газпромбанке и банке "Открытие". Специалисты в кредитных организациях консультируют граждан о возможностях льготной ипотеки, объясняют условия и рассказывают, какие документы необходимо собрать.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ожидается, что до конца декабря будет опубликован дополненный перечень банков-участников программы.

Ранее заместитель председателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников сообщал ТАСС, что участниками программы льготной ипотеки под 2% в Хабаровском крае могут стать свыше 5 тыс. молодых семей и владельцев "дальневосточного гектара".

О льготной ипотеке

Первые ипотечные кредиты по льготной ставке 2% годовых выдал Банк ДОМ.РФ на прошлой неделе в Приморском крае, на следующий день после подписания программы Медведевым. Ипотека была предоставлена на приобретение строящегося жилья, новостройки будут сданы в эксплуатацию в 2020 году. Средняя сумма кредитов составила 4,5 млн рублей, квартир - свыше 7 млн рублей.

Воспользоваться льготными условиями кредитования на приобретение жилья могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Займы планируется выдавать в течение пяти лет со сроком кредитования 20 лет. Максимальная сумма ипотеки не может превышать 6 млн рублей, первоначальный взнос - 20%. Важным условием сохранения льготной ставки по кредиту является прописка в приобретенных квартире или доме в течение девяти месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее пяти лет с даты выдачи кредита.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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