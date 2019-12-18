Счетная палата указала на неэффективность программы ЦБ по развитию финрынка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство - восемь из 13 - целевых показателей эффективности программы Банка России по развитию финансового рынка РФ в 2016-2018 годах не достигнуто. Об этом сообщает Счетная палата после анализа основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.

"Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось. Не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016-2018 годы", - говорится в сообщении.

"Из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций", - указывает контрольное ведомство.

Индекс глобальной конкурентоспособности

Как отмечает Счетная палата, Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В разделе "Развитие финансового рынка" позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов.

"За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности - одиннадцатая и шестая строчка соответственно", - заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в сообщении.

Число институтов финансового рынка значительно сократилось - в отдельных секторах в 1,5-2 раза. "Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе - банковском - рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП, это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики", - отметил аудитор.

По данным Счетной палаты, несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах.

"При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего - в инвестициях", - полагает Саватюгин.

Законодательные проблемы

Счетная палата обратила также внимание на ряд законодательных проблем: например, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финансового рынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития.

"Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

В Основных направлениях на 2019-2021 годы ЦБ РФ отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику, отмечает Счетная палата. "Но в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах. Необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка, в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить их большую увязку с достижением целей, объективность и измеримость", - подчеркнул Саватюгин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что сложившуюся ситуацию нужно оценивать в широком контексте. "Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации", - заявил Кудрин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам первого зампредседателя Банка России Сергея Швецова, "большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка".