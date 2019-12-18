Минюст США одобрил приобретение "дочки" ТМК IPSCO компанией Tenaris

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время. Это следует из сообщения ТМК.

"ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время", - говорится в сообщении российской компании. Схожая информация содержится в сообщении Tenaris.

О продаже IPSCO Tubulars итальянской Tenaris за $1,2 млрд стало известно в марте, закрытие сделки ожидается в IV квартале 2019 года. IPSCO имеет мощности в США и Канаде. После закрытия сделки ТМК планирует пересмотреть свою дивидендную политику, согласно которой компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО для того, чтобы сделать ее "более стабильной и предсказуемой".

Компании не раз подтверждали намерение закрыть сделку до конца 2019 года.