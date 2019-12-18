В Госдуме заявили, что новый законопроект о такси определит ответственность агрегаторов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Подготовленный к внесению в Госдуму в среду законопроект о регулировании таксомоторной деятельности введет агрегаторов в правовое поле, а также усилит ответственность за нелегальный извоз. Об этом ТАСС сообщил один из соавторов инициативы, первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Авторами документа также выступили члены Совета Федерации и представители всех политических фракций Госдумы. Лысаков напомнил, что в конце прошлого года в Госдуму был перевнесен "уже подготовленный ранее ко второму чтению законопроект о такси". "Однако после первого чтения текст претерпел серьезные изменения. Многие вещи, которые нами были прописаны, стали размытыми, появились бюрократические барьеры, серьезно была изменена концепция", - сказал он, заметив, что в таком виде "законопроект просто не может быть принят".

Кроме того, с критикой документа выступило государственно-правовое управление президента РФ, дав отрицательный отзыв. "Совет Федерации со своей стороны проделал большую работу и подготовил альтернативный законопроект. Концептуально этот документ близок к нашему первоначальному тексту. Более того, он учитывает новые реалии, современные вызовы и риски, он более новаторский", - продолжил депутат.

"Это и цифровизация отрасли, и повышение престижа профессии таксиста, подходы к привлечению самозанятых, введение агрегаторов в правовое поле с определением их ответственности, одновременно с повышением ответственности водителей-нелегалов", - пояснил Лысаков. По его мнению, "законопроект назрел, затягивать с его принятием больше нельзя". Он уточнил, что лишь так удастся "решить одну из главных задач - повышение безопасности поездок".

"Необходимо совместно с профильным комитетом Госдумы вдумчиво поработать над законопроектом после его принятия в первом чтении и добиться того, чтобы в весеннюю сессию был принят качественный закон о такси. Этого ждут таксисты, этого ждут пассажиры", - резюмировал он.