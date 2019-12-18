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Новый ГОК "Норникеля" в Забайкалье получил разрешение на ввод в эксплуатацию всех объектов

Это позволит предприятию перейти к промышленной эксплуатации

ЧИТА, 18 декабря. Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК), построенный компанией "Норникель" на юго-востоке Забайкальского края, получил разрешение Роснедр на ввод всех 250 производственных объектов. Это позволит предприятию, с 2017 года работавшему в режиме пуско-наладки, перейти к промышленной эксплуатации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе горнорудной компании (ГРК) "Быстринское".

"Быстринский ГОК получил необходимые документы для ввода в эксплуатацию. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выдало разрешение на ввод по всем 45 этапам строительства, которые насчитывают свыше 250 производственных объектов. <...> Разрешение на ввод в эксплуатацию свидетельствует о наличии необходимого перечня документов, включая правоустанавливающие документы на землю, схемы инженерных сетей, технический план БТИ и прочие", - сказали в пресс-службе.

Гендиректор ГРК "Быстринское" Александр Попов назвал получение разрешения на ввод в эксплуатацию всех объектов "важнейшей вехой в истории ГОКа". "Мы прошли путь от закладки фундамента до полной готовности каждого объекта производственной площадки комбината и до завершения программы поэтапного ввода в эксплуатацию", - заявил он.

Среди крупнейших объектов комбината - обогатительная фабрика, карьеры, административно-бытовые комплексы, объекты энерго-, тепло- и водоснабжения, очистные сооружения, хвостохранилище. "Здания и сооружения ГОКа не только строго соответствуют проектной документации, все они построены с учетом самых актуальных технологических требований к современному промышленному предприятию", - отметил руководитель проектного офиса ГРК "Быстринское" Сергей Королев.

Ранее Ростехнадзор также подтвердил соответствие построенных зданий и сооружений проектной документации и строительным нормам и выдал заключение о соответствии.

Быстринский ГОК находится в 500 км от Читы. Его строительство началось в 2013 году, а с конца 2017 года комбинат работает в режиме пуско-наладки. Как уточнили в пресс-службе, в 2020 году ожидается выход предприятия на проектную мощность, после чего оно ежегодно будет производить 3 млн тонн железорудного концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Целевые рынки сбыта - Россия, Китай, Япония и Республика Корея.

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