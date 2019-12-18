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В Минсельхозе заявили, что без контроля качества зерна есть риск запрета его экспорта

Министерством разработаны поправки в закон "О зерне", в которых говорится о создании системы контроля над всеми этапами производства и реализации этой продукции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Отсутствие в РФ должного контроля над зерном создает риск запрета экспорта этой продукции, что может привести к ущербу производителей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В настоящее время отсутствие должного контроля в этой сфере создает риски запрета экспорта российской продукции АПК со стороны иностранных государств, что может привести к существенному ущербу отечественным компаниям", - считают в министерстве.

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В Минсельхозе отметили, что производство зерна составляет основу отечественного АПК и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны. Вместе с тем контроль обеспечения качества и безопасности зерна в настоящее время в России полностью не регламентирован. Для того, чтобы в полной мере обеспечить государственный контроль над качеством зерна, Минсельхоз России разработал поправки в закон "О зерне", закрепляющие создание полноценной системы прослеживаемости зерна на территории страны, напомнили в министерстве.

"Система позволит отслеживать не только перемещения продукции, но и балансы любого хранителя и элеватора по входящей и исходящей продукции, а также балансы полученного сырья и изготовленных из него продуктов переработки. В системе предусмотрено оформление результатов лабораторных исследований зерна и карантинных сертификатов, что также снизит административную нагрузку на бизнес", - пояснили в Минсельхозе. По мнению представителей министерства, обеспечение полной прослеживаемости зерна укрепит международный имидж российских экспортеров зерна как надежных поставщиков качественной и безопасной продукции, а также будет способствовать достижению целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Минсельхоз 1 декабря 2019 года опубликовал проект поправок в федеральный закон "О зерне", предполагающий создание единой информационной системы контроля над всеми этапами производства и реализации зерна и продуктов его переработки. Планируется, что в системе будет содержаться информация обо всех предприятиях, занятых во всех стадиях производства и реализации зерна и продуктов его переработки, о государственных органах, осуществляющих контроль в данной сфере, а также о товарных и потребительских качествах продукции.

Законопроект закрепляет за правительством РФ полномочия " по установлению порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки".

Теги
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