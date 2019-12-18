Акции ТМК на Мосбирже растут на 13% после одобрения США продажи американской "дочки"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Обыкновенные акции Трубной металлургической компании (ТMK) выросли на Московской бирже на 13%, до 58,2 рубля за акцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции растут на фоне сообщения о том, что Минюст США одобрил сделку ТМК и компании Tenaris о продаже американской "дочки" ТМК - IPSCO. Максимальный рост акций ТМК в ходе сегодняшних торгов составил почти 19% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 61,26 рубля за бумагу.

Как сообщила ТМК, Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.

О продаже IPSCO Tubulars итальянской Tenaris за $1,2 млрд стало известно в марте, закрытие сделки ожидается в IV квартале 2019 года. IPSCO имеет мощности в США и Канаде.

После закрытия сделки ТМК планирует пересмотреть свою дивидендную политику, согласно которой компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО для того, чтобы сделать ее "более стабильной и предсказуемой".

Компании не раз подтверждали намерение закрыть сделку до конца 2019 года.