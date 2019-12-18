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В Думу внесли законопроект, который определяет ответственность агрегаторов такси

Документ также обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла в среду на рассмотрение Госдумы законопроект, который определяет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

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"Уровень цифровизации рынка таксомоторных перевозок сильно вырос, службы заказа легкового такси (так называемые агрегаторы) теперь контролируют его более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли, в первую очередь вводят понятие "агрегатор" в правовое поле", - приводит пресс-служба слова Турчака.

По его словам, агрегаторы должны вместе с таксистами (индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами) нести ответственность за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира в случае аварии или другого нарушения. "Часто индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, оказывающий услуги такси, не способен компенсировать пассажиру ущерб, нанесенный в ходе поездки. При солидарной ответственности пассажир может требовать компенсации как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг - с перевозчика, агрегатора или с обоих одновременно", - подчеркнул Турчак, отметив, что размер максимальной компенсации предусмотрен в размере до 2 млн рублей.

Кроме того, законопроект закрепляет финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. "Для того, чтобы облегчить процедуру проверки водителей при регистрации в системе, предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор", - отмечается в сообщении.

Еще одно требование касается наличия у таксистов водительских удостоверений российского образца. "Иностранцам нужно будет подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. Так мы сможем быть уверены в их квалификации", - подчеркнул Турчак, отметив, что иностранным водителям для перехода на российские удостоверения дается три года.

В числе соавторов законопроекта - первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, депутаты Госдумы от "Единой России" Вячеслав Лысаков, Александр Васильев, Виктор Дзюба, Николай Панков, Александр Старовойтов, Айрат Фаррахов, а также представители других фракций Госдумы.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияПанков, Николай ВасильевичФаррахов, Айрат ЗакиевичВасильев, Александр НиколаевичДзюба, Виктор ВикторовичСтаровойтов, Александр СергеевичЛысаков, Вячеслав ИвановичБокова, Людмила Николаевна
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