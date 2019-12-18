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Ямал поставил более 400 тонн оленины в европейские страны с начала 2019 года

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поставил в Германию и Финляндию более 400 тонн мяса оленины с начала 2019 года. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе окружного правительства в среду.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.

"В 2019 году в Финляндию и Германию отправлено более 400 тонн мяса ", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в течение года в эти же европейские страны было экспортировано 11 тыс. шкур оленя.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО, регион намерен поставить в Германию порядка 30 тонн мяса оленины весной 2020 года. "Весной 2020 года планируется поставка 26-28 тонн мяса оленины немецкой фирмой P.Kver e.K. в Германию. В ноябре 2019 года руководство компании посетило мясоперерабатывающий комплекс "Паюта". Проведено обучение сотрудников предприятия "Паюта" немецким технологиям разделки и упаковки мяса. Компания планирует поставлять оленье мясо в рестораны Германии", - отметили в пресс-службе.

По данным профильного департамента, на Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей оленеводов. По итогам прошлого года общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, оленеводы-частники - 170 тонн.

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