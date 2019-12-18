Володин: принятые Думой законы не должны допустить появления новых обманутых дольщиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сформированное Госдумой законодательное поле не должно допустить появления в России новых обманутых дольщиков. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на закрытии осенней сессии нижней палаты.

"Мы вышли на формирование законодательного поля, которое не должно допустить появления обманутых дольщиков. Мы ввели эскроу-счета, увеличили контроль за средствами дольщиков, а фактически заново его обозначили в этой сфере, гарантируя возврат средств дольщику в случае, если застройщик банкротится. Это все сделано, - сказал Володин. - Мы с вами постарались оказать возможную помощь тем, кто уже стал обманутым дольщиком. Начались выплаты дольщикам".

Председатель Госдумы также поблагодарил кабмин за содействие в сфере защиты прав дольщиков. "Со своей стороны мы поддержали председателя правительства, который инициировал отмену НДФЛ в части обложения выплат обманутым дольщикам", - добавил он.

Набор этих решений, продолжил спикер нижней палаты, позволяет, с одной стороны, помогать уже существующим обманутым дольщикам, с другой стороны, исключать их возникновение в будущем. "У нас стоят заградительные меры, которые не должны позволить больше людей в эту проблему вгонять, чтобы они оказывались один на один в этой сложной ситуации. Для нас, наверное, это будет оставаться приоритетом. Мы и дальше будем такие сложные вопросы стараться решать и держать их на отдельном контроле", - заключил Володин.

В ходе осенней сессии парламентарии уравняли в правах участников долевого строительства, предоставив членам жилищно-строительных кооперативов право на получение выплат в случае банкротства застройщика, а также освободили от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам.