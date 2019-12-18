Китай выступает против намерения США ограничить экспорт высоких технологий

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китай выступает решительно против намерения США ограничить экспорт высоких технологий некоторым странам, в частности КНР, и считает, что это подорвет сотрудничество между предприятиями двух государств. Об этом в среду в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы видели соответствующее заявление. Китай выступает решительно против того, что США злоупотребляют концепцией национальной безопасности и мерами экспортного контроля, что подрывает нормальное сотрудничество между предприятиями [КНР и США] и странами", - сказал Гэн Шуан.

"Ошибочно полагать, что ограничение экспорта высоких технологий [из США] приведет к ухудшению ситуации и приостановке научно-технических инноваций в КНР, негативно повлияет на развитие Китая. Они [США] слишком высокомерны", - указал дипломат.

Он также отметил, что "сложности никогда не остановят народ Китая, они лишь заставят его работать усерднее и сделают КНР еще сильнее". Официальный представитель МИД также выразил надежду на то, что "США будут прикладывать больше усилий для взаимного доверия и взаимовыигрышного сотрудничества, а не трений".

Как сообщило во вторник агентство Reuters, администрация президента США Дональда Трампа заканчивает составление перечня правил, нацеленных на ограничение экспорта высоких технологий "соперникам", таким как Китай. По данным агентства, Министерство торговли США вносит "последние штрихи в пять правил", охватывающих, в частности, вычисления с помощью квантовых компьютеров и технологии 3D-печати.