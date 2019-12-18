Госдума приняла закон об электронной регистрации услуг в области единства измерений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон, который направлен на совершенствование правового регулирования в области обеспечения единства измерений. Инициатива была подготовлена в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Документом устанавливается приоритет электронной регистрации оформления результатов работ или услуг в оформлении результатов утверждения типа стандартных образцов, типа средств измерений и поверки средств измерений. Выдача документов на бумажном носителе будет осуществляться только по желанию заявителя.

Закон предусматривает, что средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма нанесения номера (обозначения) должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений (эта норма вступит в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования закона).

В состав Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений будут включены сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества. Полномочия по проведению такого мониторинга и осуществлению межведомственной координации разработки и производства измерительной техники в РФ возлагаются на Минпромторг России и Росстандарт.

Расходы на проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений будут финансироваться из федерального бюджета. Эта норма не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета, оплата работ будет проведена за счет перераспределения ассигнований, предусмотренных на выполнение задач, возлагаемых на Росстандарт, уточняется в пояснительной записке.

Принятие закона будет способствовать сокращению сроков выполнения и стоимости работ в этой сфере, на фоне перехода к цифровой экономике обеспечит прозрачность и контролируемость данных метрологических работ, исключит случаи подделки свидетельств о поверке, считают в правительстве. Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.