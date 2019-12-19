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"Роснано": время новой энергии

Чем запомнился компании 2019 год, видение развития возобновляемой энергетики и перспективы отечественного электротранспорта
OCSiAl, город Новосибирск "Роснано"
Описание
OCSiAl, город Новосибирск
© "Роснано"
"Роснано" - один из ключевых российских институтов развития. Компания специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты в самых разных отраслях - от создания новых наномодифицированных материалов и инновационных лекарственных препаратов до микроэлектроники. О проектах "Роснано" в области "зеленой" генерации и создании решений для отечественного электротранспорта, а также об итогах уходящего года читайте ниже: 
9 декабря, 17:42
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Как разработки "Роснано" используются для создания электротранспорта
16 декабря, 18:11
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17 декабря, 17:00
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Пять ключевых событий "Роснано" в 2019 году
 
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