"Роснано": время новой энергии

"Роснано" - один из ключевых российских институтов развития. Компания специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты в самых разных отраслях - от создания новых наномодифицированных материалов и инновационных лекарственных препаратов до микроэлектроники. О проектах "Роснано" в области "зеленой" генерации и создании решений для отечественного электротранспорта, а также об итогах уходящего года читайте ниже: