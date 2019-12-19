"Роснано": время новой энергии

"Роснано" - один из ключевых российских институтов развития. Компания специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты в самых разных отраслях - от создания новых наномодифицированных материалов и инновационных лекарственных препаратов до микроэлектроники. О проектах "Роснано" в области "зеленой" генерации и создании решений для отечественного электротранспорта, а также об итогах уходящего года читайте ниже:
9 декабря, 17:42Экономика и бизнес
Как разработки "Роснано" используются для создания электротранспорта
16 декабря, 18:11Экономика и бизнес
"Роснано" рассказала о будущем российской возобновляемой энергетики
17 декабря, 17:00Экономика и бизнес
Пять ключевых событий "Роснано" в 2019 году