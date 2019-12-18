Инвестпроекты создали в Чечне более 2 тыс. рабочих мест в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни благодаря реализации в регионе инвестиционных проектов создали более двух тысяч новых рабочих мест, сообщил в среду на своей странице "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров, подводя предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2019 году.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым, в июне-августе самые высокие показатели безработицы были зафиксированы в регионах Северного Кавказа. В целом по округу уровень безработицы составил 10,5%, в Республике Ингушетия - 26,2%, в Чечне - 13,4%, в Северной Осетии - 12,6% при средней безработице по РФ в августе в 4,3% - минимальном значении за всю историю наблюдений с 1991 года.

"Завершена реализация 163 инвестиционных проектов, создано более двух тысяч новых рабочих мест. На стадии реализации находятся 620 проектов, завершение которых даст возможность трудоустроить более 19 тыс. человек. Показатели хорошие, и это нас мотивирует на ускорение работы по привлечению бизнеса в республику и созданию благоприятного климата для потенциальных инвесторов", - написал Кадыров.

По его словам, в республике более чем на 20% выросло промышленное производство, на 22% увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции. "Чечня вышла на первое место среди субъектов страны по освоению средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Также у нас активно ведется работа по переселению жителей из оползневых опасных зон. Количество людей, которые получат безопасное и комфортное жилье на конец текущего года, составит 1850 человек вместо запланированных 1747", - добавил глава Чечни.

Ранее власти Чечни сообщали о намерении реализовать более 400 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей.