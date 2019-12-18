Moody`s оценило риски для "Газпрома" от санкций США против "Северного потока - 2"

ТАСС, 18 декабря. Потенциальные санкции США против газопровода "Северный поток - 2" представляют риски для "Газпрома", его европейских финансовых партнеров и подрядчиков. Такое мнение высказало агентство Moody`s.

Ранее в декабре Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

"Законопроект, в случае его утверждения в его нынешнем виде, может представлять риск для российского "Газпрома", который владеет и управляет трубопроводом через его 100% швейцарскую дочернюю компания Nord Stream 2 AG, а также ее европейских партнеров и подрядчиков, поскольку законопроект предусматривает санкции и против организаций, оказывающих прямую или косвенную поддержку строительству или ремонту "Северного потока - 2", - отмечается в сообщении Moody`s.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. В строительстве газопровода также задействованы суды, принадлежащие швейцарской Allseas Group S.A.

"Влияние (санкций - прим. ТАСС) на "Газпром" будет зависеть от его способности завершить строительство, если его нынешние подрядчики должны будут прекратить свое участие в проекте", - подчеркивают в агентстве.

При этом Moody`s добавляет, что влияние на финансовых партнеров "Газпрома" по проекту (с учетом их вложений на сумму до €950 миллионов каждый) будет довольно ограниченным. По мнению аналитиков агентства, рейтинги компаний не будут существенно пересмотрены под влиянием потенциального сокращения инвестиций, задержки строительства почти законченного трубопровода или потери будущих денежных потоков от реализации проекта.

"В настоящее время нет признаков того, что правительство США введет санкции против компаний, задействованных в финансировании [проекта], а также "Газпрома". США уже ввели несколько раундов санкций против российских компаний, но "Газпром" не подпадает под санкции по ограничению заимствования, которые были введены США в отношении некоторых российских корпораций с 2014 года. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и оценим потенциальные кредитные последствия, если и когда станет доступно больше информации", - сообщает Moody`s.