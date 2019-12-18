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Песков сообщил, что работа по подготовке предстоящей встречи Путина и Лукашенко ведется

Переговоры лидеров состоятся 20 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Работа по подготовке предстоящей встречи президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко ведется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это будет рабочая встреча", - сказал он, отвечая на вопрос, каков будет формат переговоров двух лидеров 20 декабря.

Говоря о том, на какой стадии находится согласование дорожных карт по интеграции в различных отраслях экономики РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства, Песков сказал: "Сейчас ведется работа во исполнение тех поручений, которые давали два президента после своей последней встречи в Сочи".

7 декабря президенты России и Белоруссии провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали восемь интеграционных дорожных карт из 31.

После телефонного разговора с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, состоявшимся 10 декабря, Лукашенко заявил о возможной встрече с президентом РФ после 20 декабря. Также глава Белоруссии сообщил о планах встретиться до конца года с председателем правительства РФ, возможно, в Минске.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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