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Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Речь идет о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги
Описание
© REUTERS/Elijah Nouvelage

ТАСС, 18 декабря. Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Twitch.

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По его информации, никаких компенсаций и финансового возмещения при этом выплачено не было.

В Rambler подтвердили, что отзывают иск к стриминговому сервису. "Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий Рамблера. Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен. По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск", - говорится в сообщении пресс-службы Rambler.

Помимо этого, отмечается, что условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты.

"Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство, и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми Okko Спорт сможет встроиться в эту модель контента. Мне также хотелось бы призвать пользователей сообщать о правонарушениях - от их участия зависит чистота платформы и легальность ее контента", - прокомментировал соглашение руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

При этом в Мосгорсуде сообщили, что ходатайство об отзыве иска не поступало. "Данное ходатайство в Мосгорсуд не поступало. Следующее судебное заседание по гражданскому делу назначено на 20 декабря в 10:15 мск", - сказал представитель суда.

История вопроса

Газета "Коммерсантъ" 16 декабря сообщила, что ООО "Рамблер интернет холдинг" подало в суд иск на Twitch за распространение пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования включало взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch, сообщила представитель стримингового сервиса в суде Юлианна Табастаева.

Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций из-за нарушений авторских прав.

Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что телеканал "Матч ТВ" и сервис Twitch удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group, блокировка страницам данных сервисов не грозит.

В новость были внесены изменения (14:38 мск) — добавлен комментарий пресс-службы Rambler.

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