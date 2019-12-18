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Объем импортированного в 2019 году Грузией российского газа составит 160 млн кубометров

Глава Минэкономики считает, что объемы потребляемого страной газа останутся неизменными и в 2020 году

ТБИЛИСИ, 18 декабря. /ТАСС/. Грузия в 2019 году в общей сложности закупит у России 160 млн кубических метров газа. Это составит порядка 5% от общего объема импортируемого газа. Об этом в среду заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава журналистам.

"Нашим основным поставщиком вновь остается Азербайджан. По предварительной информации, в этом году наш рынок потребит 2,6 млрд кубических метров газа, 95% которого подаст Азербайджан по транзитной квоте или посредством компании "Сокар". За этот год из России будет импортировано приблизительно 160 млн кубических метров, что составляет примерно 5% от общего объема", - сказала Турнава.

Глава Минэкономики считает, что объемы потребляемого страной газа останутся неизменными и в 2020 году.

В апреле экс-министр экономики Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве, однако тогда он не уточнил, о каком объеме газа идет речь. Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами.

Теги
ГрузияРоссия
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