Схемы обращения с ТКО: принципы эффективности

С 2020 года почти все регионы РФ, за исключением ряда городов федерального значения, должны перейти на новую систему обращения с ТКО, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 9 декабря. Ввод новой системы связан с реформой отрасли обращения с отходами. Ее цель - создать в России прозрачную отрасль по транспортированию, захоронению и переработке отходов производства и потребления.

Неотъемлемая часть реформы - территориальные схемы обращения с отходами, которые создаются в каждом регионе. Территориальная схема - это документ, который содержит описание текущей ситуации с отходами в регионе: данные об источниках образования ТКО, о массе и объемах ТКО, о контейнерных площадках и их характеристиках, объектах инфраструктуры, схемах потоков отходов и т. п. Согласно законодательству, территориальная схема определяет зоны деятельности региональных операторов и тариф на обращение с отходами в регионах. А обязательной составляющей любой территориальной схемы - опять же согласно закону - является ее электронная модель.

Территориальная схема должна содержать прогноз изменения мусорного тарифа и оценку объема капитальных вложений в строительство, реконструкцию или выведение из эксплуатации объектов обращения с отходами, например полигонов или заводов по переработке. А создать реалистичный прогноз можно только на основе модели, построенной на математических алгоритмах. Таким образом, электронная модель становится необходимым средством для разработки территориальной схемы обращения с отходами.

Если электронная модель не имеет математической составляющей, не умеет производить экономические расчёты, составлять прогнозы и строить оптимальные маршруты движения мусорных потоков, то можно говорить о том, что это простое отображение на карте текстовой информации территориальной схемы, которая не позволяет просчитать развитие отрасли при тех или иных изменениях, оценить загрузку объектов инфраструктуры на несколько лет вперед. А значит, потенциальные инвесторы не смогут оценить риски и перспективы от участия в создании новых перерабатывающих заводов и других инфраструктурных объектов. Отрасль не получит новые "зеленые" объекты, которые могли бы благоприятно повлиять на экологическую ситуацию и создать новые рабочие места в регионах. В целом же такие модели рискуют не справиться с задачей, ради которой их вводили, - сделать отрасль обращения с отходами прозрачной.

Другой показатель, который позволяет считать электронную модель и территориальную схему эффективными - это возможность составить прогноз образования ТКО по годам. В простых моделях такой прогноз делается на один год, но этого недостаточно, чтобы оценить, как будут загружаться мощности объектов инфраструктуры, построить реалистичный сценарий развития отрасли и скорректировать его в случае необходимости.

Математика стратегического планирования

"В основе действительно качественной электронной модели территориальной схемы обращения с отходами лежат математика и алгоритмы, поскольку электронная модель - это в первую очередь инструмент стратегического планирования. Вместе с актуальными и полными данными о всех участниках и объектах сферы обращения с отходами в регионе электронная модель позволяет построить прогноз развития отрасли на десять и более лет вперед", - рассказывает глава компании Большая Тройка Артем Седов.

Электронные модели, созданные Большой Тройкой, позволяют просчитать и экономическую составляющую, и логистику, и таким образом оценить, какие мощности объектов инфраструктуры необходимо ввести в регионе и какие капитальные вложения потребуются, чтобы их построить. Эти данные в электронной модели и территориальной схеме обращения с отходами помогают заинтересованным игрокам, например инвесторам, оценить объем потоков, которые будут поступать на перспективный объект инфраструктуры, а следовательно и риски, связанные с вхождением в такой бизнес в этом регионе. Кроме того, математическая модель в структуре электронной модели Большой Тройки позволяет строить оптимальные маршруты для мусорных потоков, рассчитывать затраты региональных операторов и операторов по обращению с ТКО.

"Показатель очень хорошей электронной модели и территориальной схемы - это детализированный прогноз развития отрасли обращения с отходами в регионе. Например, продукты Большой Тройки строят такой прогноз до 2030 года включительно, с шагом в один месяц. Таким образом, можно увидеть, как поменяется ситуация в отрасли и как запуск нового объекта или вывод из эксплуатации старого скажется на тарифе", - рассказывает Артем Седов.

По словам Артема Седова, надежная электронная модель и территориальная схема обращения с отходами должны быть основаны на самых полных и актуальных данных, в том числе прогнозе образования массы ТКО. Такой прогноз делается на основе официально утвержденного прогноза социально-экономического развития региона. Если же его нет или он составлен всего на несколько лет вперед, то аналитики Большой Тройки могут восполнить этот пробел, используя актуальный прогноз социально-экономического развития РФ, и на основе данных о численности населения и прогноза по изменению норматива накопления ТКО рассчитать массу и объем накапливаемых каждый год отходов.

"Отличники" реформы

Многие территориальные схемы обращения с отходами в регионах были разработаны еще в 2016 году, до того, как в 2018 году вышли изменения к порядку подготовки терсхем. Эти схемы должны быть актуализированы с учетом нового опыта, накопленного с ходом реформы и новыми технологическими решениями.

Регионы с лучшими территориальными схемами обращения с отходами, по оценке ППК РЭО, - это Липецкая, Московская, Тульская и Ярославская области. Во всех этих регионах территориальная схема основывалась на электронной модели, построенной на алгоритмах Большой Тройки.

Другими "отличниками" реформы по обращению с отходами можно назвать Калужскую и Вологодскую области и Республику Татарстан. Вологодская область стала одним из первых субъектов России, где с самого начала была разработана электронная модель, а на ее основе написана территориальная схема обращения с отходами. Конкурсная документация по выбору региональных операторов и региональная программа обращения с ТКО готовилась уже на основе этих документов.

"Ситуация с мусором у нас правда очень непростая. Но приятно, что действительно много регионов, которые пытаются исправить ситуацию, используют нашу электронную модель и добиваются создания справедливого тарифа и прозрачной отрасли обращения с отходами. В итоге это положительно скажется на всех жителях региона", - говорит Артем Седов.