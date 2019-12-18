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Польша ожидает, что Россия захочет подписать новое соглашение на транзит газа по "Ямалу"

Ранее польские власти заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году

ВАРШАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк ждет, что российская сторона захочет подписать новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.

Как напомнил Возняк в опубликованном в среду интервью изданию "Ежедневная польская газета", 18 мая 2020 года истекает контракт на транзит российского газа, заключенный между Газпромом и компанией "ЕвроПолГаз". По его словам, несмотря на все старания PGNiG, российская сторона за два года не подтвердила, будет ли продолжать транзит газа из России через Польшу в Германию после мая 2020 года. "Мы готовы к возможной остановке транзита", - подчеркнул глава компании.

По его словам, польская сторона ожидает, что Россия и "Газпром" захотят подписать новый контракт или межправительственное соглашение. "С 1993 года было подписано уже несколько десятков дополнительных соглашений к ямальскому контракту и межправительственному соглашению. Пока ни один из них не был выгоден Польше", - заявил Возняк, выразив мнение, что и новое возможное соглашение выгодным для страны не будет.

Отказ от газа из России

Власти Польши заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В Варшаве заявили, что нашли возможность отказаться от российского газа.

Среди альтернатив поставкам газа из РФ - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.

Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. Его мощность запланирована на уровне 10 млрд кубометром в год, 2,5 млрд кубометров из которых Польша намерена добывать на шельфе самостоятельно.

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