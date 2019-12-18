Орешкин: Россия и Япония планируют развивать взаимодействие в водородной энергетике

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Япония планируют активно развивать взаимодействие в сфере водородной энергетики, а также укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания Российско-японской двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам.

"Мы сегодня обсудили все сферы взаимодействия по тем направлениям, по которым мы работаем: от таких традиционных, как углеводородная энергетика, до перспективных, новых направлений. Одним из таких, мне кажется, новых направлений, которые мы сейчас будем активно развивать - это взаимодействие в водородной энергетике", - сказал он.

Орешкин добавил, что "лейтмотив встречи - необходимость развития тех достижений, которые есть и в энергетике, и в сельском хозяйстве, и по целому ряду направлений и, конечно же, добавление новой повестки - высокотехнологичной".

Глава Минэкономразвития поблагодарил главу МИД Японии Мотэги Тосимицу за конструктивные переговоры.

"Тот факт, что он [Мотэги Тосимицу] возглавил Российско-японскую межправкомиссию с японской стороны даст дополнительный импульс для движения вперед, даст больше конкретных результатов. Те треки, которые у нас зависли, такие, к сожалению, есть, я думаю, они быстрее найдут конкретные решения", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что важно углублять взаимоотношения двух стран, это означает необходимость более тесных связей на уровне людей, компаний, регионов, поэтому особенно важен проект по увеличению взаимного потока туристов до 400 тыс.