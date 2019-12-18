Офисные программы под iOS и Android запретили вносить в реестр российского ПО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь запретила вносить в реестр российского программного обеспечения (ПО) офисные программы для операционных систем iOS и Android. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Новый приказ предлагает в методику подтверждения соответствия программ из реестра отечественного ПО изменения, которые исключают внесение в реестр офисных программ, разработанных для устройств на iOS и Android. Таким образом, теперь офисные приложения, которые вносятся в реестр, должны работать только на базе "мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации".

На сегодняшний день реестр отечественного ПО включает чуть более 200 офисных программ, но на каких операционных системах они работают, не указывается.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (так называемый реестр отечественного ПО) предназначен для расширения использования отечественной IT-продукции в органах государственной власти РФ, а также в целях оказания правообладателям программного обеспечения государственной поддержки. Реестр содержит перечень российского ПО, отечественное происхождение которого было подтверждено и для которого предусмотрена преференция при государственных и муниципальных закупках. Реестр формируется экспертным советом по российскому ПО при Минкомсвязи. Большинство голосов в совете имеют представители отечественной IT-отрасли.